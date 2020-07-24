Воды нет. А где ее взять, решает Ильхам Алиев наш комментарий
Такое бывает не часто. При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное единственному вопросу - состоянию водного хозяйства. Но вопрос этот назревал давно, засуха и дефицит воды были настолько актуальны, что несколько недель назад haqqin.az стал бить в набат. И совсем неслучайно вынес его глава государства на столь широкое обсуждение.
Серьезный разговор на эту тему Ильхам Алиев завел еще недавно на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам. И тогда же было отмечено, что еще одна важная проблема сейчас - это засуха, создавшая большую проблему в этом и прошлом году. Прошлогодняя засуха нанесла большой ущерб. Да и в этом году, хотя сельское хозяйство и выросло за 6 месяцев на 2,2%, могло бы получить еще большее развитие, потому что из-за нехватки воды не смогли использовать столько земли, сколько хотели бы. Воду потребляют многие ведомства страны, но единого хозяина у нее до сих пор нет, соответственно, и отвечать за ее дефицит практически некому – каждый перекидывает на другого. Вернее, у нас есть несколько госструктур, занимающихся вопросами воды, а координация между ними находится не на должном уровне. Об этом открыто заявил и президент!
Поэтому некоторые хозяйственные и инфраструктурные объекты остались без присмотра. По информации заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, в трубопроводах, выходящих из некоторых водохранилищ, или вдоль трубопроводов, поступающих в резервуары из других водохранилищ, имеются незаконные соединения. И все это обнаружилось сейчас, потому что никто не заботился и не нес ответственности.
Незаконные соединения в казну не оплачиваются и наносят вред справедливому распределению воды. Правда, владельцы хозяйств используют эту воду, но до других она не доходит, к тому же при этом допускается расточительство. Некоторые посевные участки и без того орошают очень обильно, хотя в этом нет необходимости. Поэтому здесь должен быть разработан единый механизм управления. И глава государства решительно настроен решить вопросы координации, сокращения потерь, рационального использования воды. Если это удастся разрешить, можно будет урегулировать и вопрос с водными ресурсами, которыми мы обладаем.
С учетом этого глава государства и создал в апреле специальную комиссию по созданию единого механизма управления в этой сфере, ее руководителем стал Шахин Мустафаев. В комиссии представлены руководители соответствующих структур, и подготовка конкретного плана действий находится уже на завершающей стадии. В ближайшее время документ должен быть утвержден, и правительство приступит к исполнению широкого плана действий. Не исключено, что подобная климатическая картина сохранится и в последующие годы. По мнению некоторых экспертов, если сегодня в Азербайджане не будут предприняты необходимые шаги, то к 2030 году на некоторых территориях страны может произойти процесс опустынивания. А этого ни в коем случае нельзя допустить, дальнейшее восстановление будет гораздо сложнее. Поэтому первым вопросом было создание единого механизма управления.
И вот Шахин Мустафаев выяснил, что до сегодняшнего дня водный баланс в Азербайджане никогда не составлялся, что просто немыслимо. Сколько воды к нам поступает, сколько мы потребляем – как можно ничего не зная о балансе жить в XXI веке?! Похоже, до вмешательства президента чиновники, отвечающие за распределение воды, об этом и не задумывались. Наши чиновники живут и в ус не дуют. Мол, вода идет, пока Бог дает, а остальное им ни к чему. Хотя эти же чиновники участвуют при ежегодном утверждении энергетического баланса – здесь уж надо покупать у конкретной структуры и продавать другой. И вот засуха, что делать – на помощь вновь приходит президент, он выручит, обязательно выручит. Но такому чиновничьему подходу надо положить конец. Ильхам Алиев поставил четкую задачу: в аналогичном порядке должны утверждать и водный баланс.
Действительно, в последние годы президент обеспечил энергетическую безопасность страны, и сегодня Азербайджан является одной из немногих стран в мировом масштабе, которая одновременно экспортирует нефть, газ и электроэнергию. Хотя в недалеком прошлом Азербайджан все это импортировал. Обеспечена и транспортная безопасность страны. Азербайджан стал одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. При его активном участии действуют международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг. Более того, в транспортном коридоре Восток-Запад уже имеются две ветви - Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа и Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. А коридор Север-Юг охватывает страны Северной Европы-Россию-Азербайджан-Иран-Индию, и здесь тоже намечаются новые ответвления. Предпринимаются важные шаги в обеспечении продовольственной безопасности. Правда, это вовсе не означает, что мы должны в полном объеме производить в стране все продукты питания, как думают некоторые чиновники. Надо продуманно относиться к продбезопасности. Хотя большая часть этой безопасности и должна формироваться в Азербайджане.
Добившись значительных успехов в этих трех сложных областях, правительство еще не решило вопрос водной безопасности, хотя он не менее сложный. Ведь большая часть наших водных ресурсов формируется за пределами Азербайджана. Поэтому следует организовать новый формат сотрудничества с соседними странами, добиться значительного сокращения потерь и тесного сотрудничества соответствующих ведомств. А пока, как отметил сам глава государства: «Мне поступают много обращений из мест. Я отправляю эти обращения и Шахину Мустафаеву, и в Администрацию президента. И вопросы, решение которых возможны сегодня в оперативном порядке, вопросы, связанные с водоснабжением, находят свое решение. Но есть такие вопросы, которые требуют большего времени, большого объема средств. Поэтому мы должны разделить эту программу на три части: вопросы, оперативное решение которых возможно, среднесрочные и стратегические долгосрочные вопросы».
И тут же анонсировал, что в ближайшее время будет «утверждена очень обширная и подробная программа». «Считаю, что мы и в этой сфере добьемся очень серьезного перелома. Первоначальные проявления этого уже видны», - заявил президент Ильхам Алиев.
Да, дефицит водных ресурсов, с одной стороны, связан с изменением климата и повышением средней температуры, значительным сокращением наземных водных ресурсов, поступающих из соседних стран, полноводностью в реках и осадков. С другой стороны, развитие экономики страны, в том числе сельского хозяйства, увеличение спроса на воду в результате расширения посевных участков, сетей снабжения оросительной и питьевой водой, в последние годы привели к нехватке воды в стране. Все это настолько актуализирует данный вопрос, что haqqin.az будет развивать главную тему, занявшую приоритетное место в повестке дня президента.