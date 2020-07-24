Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:55

Такое бывает не часто. При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное единственному вопросу - состоянию водного хозяйства. Но вопрос этот назревал давно, засуха и дефицит воды были настолько актуальны, что несколько недель назад haqqin.az стал бить в набат. И совсем неслучайно вынес его глава государства на столь широкое обсуждение.

Серьезный разговор на эту тему Ильхам Алиев завел еще недавно на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам. И тогда же было отмечено, что еще одна важная проблема сейчас - это засуха, создавшая большую проблему в этом и прошлом году. Прошлогодняя засуха нанесла большой ущерб. Да и в этом году, хотя сельское хозяйство и выросло за 6 месяцев на 2,2%, могло бы получить еще большее развитие, потому что из-за нехватки воды не смогли использовать столько земли, сколько хотели бы. Воду потребляют многие ведомства страны, но единого хозяина у нее до сих пор нет, соответственно, и отвечать за ее дефицит практически некому – каждый перекидывает на другого. Вернее, у нас есть несколько госструктур, занимающихся вопросами воды, а координация между ними находится не на должном уровне. Об этом открыто заявил и президент! Поэтому некоторые хозяйственные и инфраструктурные объекты остались без присмотра. По информации заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, в трубопроводах, выходящих из некоторых водохранилищ, или вдоль трубопроводов, поступающих в резервуары из других водохранилищ, имеются незаконные соединения. И все это обнаружилось сейчас, потому что никто не заботился и не нес ответственности.

Незаконные соединения в казну не оплачиваются и наносят вред справедливому распределению воды. Правда, владельцы хозяйств используют эту воду, но до других она не доходит, к тому же при этом допускается расточительство. Некоторые посевные участки и без того орошают очень обильно, хотя в этом нет необходимости. Поэтому здесь должен быть разработан единый механизм управления. И глава государства решительно настроен решить вопросы координации, сокращения потерь, рационального использования воды. Если это удастся разрешить, можно будет урегулировать и вопрос с водными ресурсами, которыми мы обладаем. С учетом этого глава государства и создал в апреле специальную комиссию по созданию единого механизма управления в этой сфере, ее руководителем стал Шахин Мустафаев. В комиссии представлены руководители соответствующих структур, и подготовка конкретного плана действий находится уже на завершающей стадии. В ближайшее время документ должен быть утвержден, и правительство приступит к исполнению широкого плана действий. Не исключено, что подобная климатическая картина сохранится и в последующие годы. По мнению некоторых экспертов, если сегодня в Азербайджане не будут предприняты необходимые шаги, то к 2030 году на некоторых территориях страны может произойти процесс опустынивания. А этого ни в коем случае нельзя допустить, дальнейшее восстановление будет гораздо сложнее. Поэтому первым вопросом было создание единого механизма управления. И вот Шахин Мустафаев выяснил, что до сегодняшнего дня водный баланс в Азербайджане никогда не составлялся, что просто немыслимо. Сколько воды к нам поступает, сколько мы потребляем – как можно ничего не зная о балансе жить в XXI веке?! Похоже, до вмешательства президента чиновники, отвечающие за распределение воды, об этом и не задумывались. Наши чиновники живут и в ус не дуют. Мол, вода идет, пока Бог дает, а остальное им ни к чему. Хотя эти же чиновники участвуют при ежегодном утверждении энергетического баланса – здесь уж надо покупать у конкретной структуры и продавать другой. И вот засуха, что делать – на помощь вновь приходит президент, он выручит, обязательно выручит. Но такому чиновничьему подходу надо положить конец. Ильхам Алиев поставил четкую задачу: в аналогичном порядке должны утверждать и водный баланс. Действительно, в последние годы президент обеспечил энергетическую безопасность страны, и сегодня Азербайджан является одной из немногих стран в мировом масштабе, которая одновременно экспортирует нефть, газ и электроэнергию. Хотя в недалеком прошлом Азербайджан все это импортировал. Обеспечена и транспортная безопасность страны. Азербайджан стал одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. При его активном участии действуют международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг. Более того, в транспортном коридоре Восток-Запад уже имеются две ветви - Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа и Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. А коридор Север-Юг охватывает страны Северной Европы-Россию-Азербайджан-Иран-Индию, и здесь тоже намечаются новые ответвления. Предпринимаются важные шаги в обеспечении продовольственной безопасности. Правда, это вовсе не означает, что мы должны в полном объеме производить в стране все продукты питания, как думают некоторые чиновники. Надо продуманно относиться к продбезопасности. Хотя большая часть этой безопасности и должна формироваться в Азербайджане.