Европейский суд по правам человека признал, что отказ во въезде чеченским беженцам на переходе в Тересполе был нарушением прав человека со стороны Польши, и присудил каждому из них выплатить сумму в 34 тысячи евро.

- Беженцы имели заполненные анкеты с просьбой об убежище, и шли к пограничникам, а те уничтожали эти документы и, говоря, что это экономические беженцы, отправляли их на территорию Беларуси, - рассказала на радио TOK FM адвокат Марианна Дембска .

Польша наказана за нарушение конвенции о правах человека. Речь идет о чеченцах, которым здесь власти усложнили подачу заявлений об убежище и международной защите.

- Еще в марте 2017 года группа польских адвокатов отправилась на пограничный переход в Тересполь, откуда мы получали очень много информации о несоблюдении основных прав человека на границе с Беларусью. Это был период, когда волна иммиграции была самой высокой, - вспоминает Марианна Дембска. Она тогда представляла одну из чеченских семей. Эта семья была отправлена тогда на территорию Беларуси.

- Им не позволяли пересечь границу, несмотря на то, что они прямо указывали, что ищут политического убежища. В итоге они пробовали пересечь границу 30 раз! Это была семья с тремя детьми, которые убегали от преследований, от похищений, пыток - сказала адвокат.

- Проблема эта системна. По правилам, это должно выглядеть так: человек, который появляется на границе зоны Шенгена, заявляет, что хочет получить международную защиту, так как бежит от войны, преследований, должен подать заявление о получении такой защиты и потом должен быть проверен управлением по делам иностранцев.

В этих случаях беженцы имели такие заявления и шли к пограничникам, а представители погранслужбы уничтожали документы, записывая, что это экономические беженцы и возвращали их обратно в Брест.

Адвокат сказала, что все иски — внутренние польские и международные, которые инициировали польские адвокаты, касались именно этой процедуры — невозможности подачи заявлений.

- Наша работа привела к взысканиям, этого первого элемента — возможности подачи заявления, - сказала адвокат Дембска. Она считает, что к такому повороту событий привела политическая атмосфера, которая царила в 2015 году. Европейский суд по правам человека установил, что в случаях людей, ищущих убежище на границе Польши с Беларусью, доходило до систематических нарушений Европейской конвенции по правам человека. И присудил выплатить чеченцам компенсацию.

Дембска сказала, что польский омбудсмен запросил погранслужбу о пояснениях и услышал, что «это были единичные случаи». Но, по мнению юриста, ситуация не изменилась.

В итоге Польша будет платить по счетам чеченцев немалые деньги. А надо бы, чтобы за самоуправство платили пограничники.

Правда, пока неизвестно, пустят ли теперь чеченцев в Польшу.