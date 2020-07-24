Полад Бюльбюльоглы обратился к российским азербайджанцам: «Мы должны быть вместе, чтобы дать отпор провокациям»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, об этом говорится в обращении посла.

Согласно информации, Полад Бюльбюльоглы призвал азербайджанцев, живущих в России, внимательно ознакомиться с обращением первого вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанцам.

«Мехрибан ханум Алиева, дав политическую оценку последним событиям, подчеркнула, что произошедшее наглядно демонстрирует, насколько серьёзную угрозу для мирного азербайджанского населения представляет захватническая политика Армении, и нашим долгом является донесение этой истины до мирового сообщества», - говорится в заявлении дипломата.

Полад Бюльбюльоглы призвал азербайджанцев быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк.

«Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», - говорится в обращении посла.