Эльдар Алиев, отдел экономики 12:21

Haqqin.az уже отмечал, что согласно отчету ООН «Об устойчивом развитии — 2020», Азербайджан занял 54-ю позицию в «Индексе Целей устойчивого развития» среди 166 стран мира. Начнем с сути определения ООН об устойчивом развитии. Вкратце оно заключается в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поколений. Знакомое для нас выражение, правда? Даже Нефтяной фонд страны создан в основном с этой целью. Всего же программа ООН предусматривает 17 позиций, каждая из которых имеет жизненно важное значение как для нынешнего, так и будущих поколений. И наиболее важная среди них, с чем все, наверное, согласятся, это ликвидация нищеты. Трудно даже себе представить, что в 21 веке нищета заключается не только в нехватке доходов и ресурсов для обеспечения средств к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и недоедании, в ограниченном доступе к социальным услугам, в дискриминации и изоляции. И цель ООН - ликвидировать к 2030 году хотя бы крайнюю нищету в мире, которая сейчас определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 доллара в день. Таких в Азербайджане, согласитесь, найти трудно.

Не менее важным пунктом программы является ликвидация голода. Голод и недоедание остаются препятствием на пути устойчивого развития, снижают работоспособность людей, повышает риск болезней, в результате которых теряется способность зарабатывать больше и улучшать условия жизни. Ликвидация голода благоприятно влияет на экономику, здравоохранение и образование, а также способствует равенству и социальному развитию. Но последние случаи с голодом в стране наблюдалась в 90-е годы прошлого века, а сегодня она полностью решена. Хорошее здоровье и благополучие граждан в центре внимания нашего правительства, что особенно ярко проявились в последние месяцы на фоне пандемии нового коронавируса. Мало можно назвать в мире стран, которые с меньшими потерями вышли из объятий этой заразы на первом этапе. А все благодаря достигнутым за последние годы успехам в улучшении здоровья и благосостояния людей. Во многих странах все еще сохраняется неравенство в сфере доступа к здравоохранению, хотя основу эффективной экономики составляют именно здоровые люди. Капитализм давно осознал, что выгоды от обеспечения здоровья людей перевешивают издержки. А в Азербайджане вопрос здоровья людей стоит на первом месте, как неоднократно подчеркивал это президент Ильхам Алиев, если даже это наносит ущерб экономике.

Говорить о качественном образовании и гендерном равенстве и вовсе не стоит. Бесплатное всеобщее среднее образование уже привело к сокращению неравенства и достижению гендерного равенства. Предоставление женщинам и девочкам равного доступа к образованию, медико-санитарному обслуживанию, достойной работе и участию в политических и экономических процессах не первый год способствует достижению устойчивости экономики и приносит пользу обществу. А глава государства в каждом выступлении вновь и вновь подчеркивает необходимость увеличения числа женщин на руководящих позициях. А вот чистая вода и санитария – это то, с чем мы столкнулись сегодня, что больше связано с пандемией и засушливым летом. Правда, пока население особого дискомфорта с питьевой водой не испытывает - правительство приняло своевременные меры, а вот с поливами возможны проблемы. И это диктует необходимость рационального использования водных ресурсов. А это, в свою очередь, может способствовать улучшению управления производством продуктов питания и энергии и содействовать в обеспечении достойной работы и экономического роста. А вопросы санитарии и гигиены после пандемии, думается, прочно войдут в наш быт и без указаний сверху. Для всего этого нужна недорогостоящая и чистая энергия. При сжигании ископаемого топлива, в том числе и углеводородного парниковые газы вызывают изменение климата и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В то же время без стабильного электроснабжения страна не сможет подпитывать свою экономику. С этой целью в Азербайджане дан старт развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии.