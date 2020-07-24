МИД Турции: «Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции»

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил реакцию греческих властей на первый намаз в мечети Айя-София в Стамбуле и акцию в Салониках, участники которой сожгли турецкий флаг, сообщает Anadolu.

«Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции под предлогом реакции на открытие мечети Айя-София для молитв. Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках», - говорится в заявлении Аксоя.

Он сравнил греческие власти «с капризным ребенком, который впал в истерику из-за того, что в Айя-Софии снова постелены молельные коврики». По его словам, «эти националистические головы не смогли извлечь уроков из истории». Представитель МИД Турции также напомнил, что Афины являются единственной столицей в Европе, где нет ни одной мечети.

«Ни одна страна не может учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие объекты культурного наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой», - заявил Аксой.