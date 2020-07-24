Заметное обострение и без того напряженных отношений между США и Китаем привело к волнению на мировых рынках. Все-таки когда ссорятся два глобальных экономических гиганта, у окружающих есть все основания испытывать тревогу и опасения.

Шанхайская биржа по итогам торгов в пятницу закрылась с падением на 3,9%, Гонконгская – больше, чем на 2%. С двухпроцентного падения начали торги европейские биржи. Ожидается, что просядут индексы и американских. Больше всего пострадали азиатские компании, работающие на рынке высоких технологий, у них акции упали в цене до 5-7%. Но и американские мегакорпорации Apple и Microsoft тоже потеряли до 4,5%. Это промежуточные итоги обмена чувствительными дипломатическими ударами США и Китая, когда произошло взаимное закрытие двух консульств.

Беда, однако, в том, что никто не знает, как, когда и чем закончится, и закончится ли вообще противостояние. Сейчас, по мнению специалистов, отношения двух стран находятся в худшем состоянии за последние пару десятков лет. Еще в качестве кандидата в президенты Дональд Трамп пообещал поставить Китай на место, и после попадания в Белый дом сразу повел против него торговую войну. Было очевидно, что китайская тема займет центральное место в его предвыборной программе и при нынешней попытке переизбрания. То обстоятельство, что надежды на победу сильно подорвала эпидемия коронавируса, начавшая свое распространение по миру из Китая, только еще больше раззадорила Трампа, и он даже специально стал употреблять термин «китайский вирус». Китаю суждено было быть обвиненным в бедах Америки, поскольку американский президент счел его виновным в собственных проблемах.

По мере того, как нарастает понимание Дональдом Трампом сложности повторного попадания в Белый дом, растут и риски, что его риторика и действия в отношении Китая будут становиться все более резкими. Он не может укротить коронавирус, но в его силах продемонстрировать свою решительность и непримиримость в попытке завоевать поддержку отвернувшегося и отворачивающегося электората.