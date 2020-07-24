Беседовал Фархад Мамедов 13:09

Akelik Group - азербайджанская компания, реализующая в партнерстве с международными финансовыми институтами крупные инфраструктурные проекты не только у себя на родине - в Азербайджане, но и во многих постсоветских и европейских странах. Нaqqin.az уже представил проекты, которые эта компания воплощает в жизнь в населённых азербайджанцами регионах Грузии. Сегодня гость редакции сайта председатель правления Akelik Group Сулейман Бабаев, который рассказал о специализации компании, новых проектах, а главное о том, как удалось завоевать безупречный имидж.

- О вашей компании мы узнали из репортажей грузинских телеканалов. Akelik Group реализует в Грузии крупный водноканализационный проект, который, можно сказать, изменит жизнь азербайджанцев, проживающих в этой стране, потому что затрагивает в основном территории их компактного проживания. Как давно компания представлена в Грузии и как ей удалось занять нишу на грузинском рынке, где очень большая конкуренция? - Признаюсь, что работа по усовершенствованию водоснабжения Марнеули и Болниси – наша гордость, ведь там проживают наши соотечественники. Если говорить конкретнее, то работа ведется над системой водоснабжении и канализации Марнеули, а также канализационной системы и коллекторской линии Болниси. Реализация этого проекта в значительной степени улучшит условия жизни десятков тысяч азербайджанцев. В настоящее время идет активная работа, высокопоставленные чиновники грузинского правительства регулярно инспектируют весь процесс. Akelik Group представлена в Грузии с 2016 года. Ранее наша компания претворяла ирригационные проекты в двух регионах. Это реконструкция системы орошения Зеда-Ру в муниципалитете Карели, установка оборудования по контролю на дамбе водохранилища Алгети в муниципалитетах Хаиши и Марабда, обновление гидравлической конструкции системы орошения Тбилиси - Кумиси, а также реконструкция главного канала и оборудования. Все это осуществлялось в 2016-2018 гг. и уже сдано в эксплуатацию. В 2018 году был объявлен тендер на строительство водоканализационных систем в регионах Болниси и Марнеули, в котором наша компания приняла участие. Конкурентов было много, но мы этот тендер выиграли. Основными нашими соперниками были компании из Франции и Китая. Думаю, это дает представление о том, каков был накал конкурса. Надо сказать, что у нас была подробная информация об условиях проекта и мы провели соответствующие исследования. Дело в том, что изначально тендер был объявлен в 2007 году, но затем по различным причинам его результаты были аннулированы. Наши специалисты, воспользовавшись перерывом, исследовали район обусловленных тендером работ, изучили детали и смогли предложить оптимальную цену. В результате именно Akelik Group получила право на реализацию проекта, который финансируется Азиатским банком развития. Безусловно, тендерной комиссией были учтены и те относительно небольшие проекты, которые наша компания уже успешно осуществила в Грузии. Потому, и то, что мы выполнили все взятые на себя обязательства, и хорошее качество нашей работы. В общем, к тому времени у нас была достаточно высокая репутация в правительстве Грузии и международных финансовых институтах, которые выделяют деньги на инфраструктурные проекты.

- Сколько наших соотечественников были обеспечены работой благодаря вашей деятельности в Грузии? Как оплачивается их труд? - В наших грузинских проектах задействованы не только проживающие в этой стране соотечественники, но и граждане Азербайджана. В настоящее время на наших объектах в Грузии трудятся 22 специалиста из Азербайджана, их средняя зарплата превышает 1500 долларов. Самая низкая зарплата у наших работников составляет 700 долларов, а самая высокая – 5250. Кроме того, у нас трудоустроены 247 азербайджанцев – граждан Грузии. Их средняя зарплата превышает 900 лари, это почти 300 долларов. - Между тем о деятельности Akelik Group в отечественной прессе очень мало информации. Расскажите об истории создания вашей компании, в частности, о ее деятельности под брендом Alke İnşaat. - Что касается местной прессы, то мы как-то не стремились к известности таким путем. Наша команда всегда акцентировалась на работе. Репутацию нужно завоевывать качеством своей деятельности, умением все выполнять в срок. А когда мнение о компании уже достаточно положительное, тем более нет необходимости себя рекламировать. Всегда мобилизуем все силы, чтобы максимально качественно выполнить обязательства по проектам, вне зависимости от объема работ и бюджета. К этому обязывает и то, что компания сотрудничает с различными международными финансовыми институтами, у которых очень высокие требования к качеству производства. Чтобы удостоится такого сотрудничества, у компании должна быть основательная материально-техническая база, высокие технические показатели, профессиональный персонал. Что касается второй части вашего вопроса, то раньше у нас существовал договор о совместном сотрудничестве с турецкой компанией ALKE AS. Мы, будучи партнерами с азербайджанской стороны, участвовали в управлении компании ALKE ASC, а они были участниками в пропорциональном порядке в управлении дочерней компанией в Азербайджане. В 2018 году из-за возникших разногласий мы начали осуществлять деятельность под брендом AKELİK, который стал юридическим преемником компании ALKE Azərbaycan. И под этим брендом мы стали победителями различных проектов в Албании, Украине, Казахстане, Узбекистане, Грузии, которые финансировались международными финансовыми институтами.

- Немного о проектах, которые вы реализовали в перечисленных странах… - Да, конечно. В Казахстане, например, Akelik Group реконструирует ирригационно-дренажную систему Maxtaaral-1. К работе приступили в феврале 2019 года и планируем все завершить летом 2021-го. Средства выделил Всемирный банк. Проект подразумевает обновление системы каналов общей протяженностью свыше 147 километров, прокладку рабочих дорог длиной в 30 км, восстановление коллекторных систем общей протяженностью в 191 км, восстановление устройств в коллекторах, возведение и реконструкцию мостов, строительство двух подстанций, автоматизацию систем наблюдения и приборов измерения уровня воды в каналах. Еще один инфраструктурный проект, реализованный нашей компанией в Казахстане, — это восстановление Октябрьской ирригационной системы в Усть-Каменогорске. Заказчиком работ является Государственное коммунальное предприятие, а финансирует проект авторитетный финансовый институт – Европейский банк реконструкции и развития. Проект был направлен на улучшение водоснабжения города, и наша компания высококачественно выполнила все работы и завершила проект в полном объеме. В другой республике Средней Азии – Узбекистане, в городе Джизак, Akelik Group реконструировала канализационные коллекторы и две насосных станций. Работы охватывали 28 километров канализационных коммуникаций. Проект был профинансирован Азиатским банком развития. Работали и в Таджикистане, где строила замкнутые ирригационные системы в долине Дангарин Хатлонской области. Финансировал стройку Исламский банк развития. Важный для Таджикистана инфраструктурный проект был успешно реализован в 2017-2019 годах и сдан заказчику. В результате в этом регионе стало возможным обеспечение поливной водой примерно 1750 гектаров пахотных земель. Но деятельность нашей компании не ограничивается Средней Азией, мы выигрывали тендеры на инфраструктурные проекты и в Европе. Так, мы завершили реализацию проекта по строительству систем водоснабжения в сельских районах Албании. К слову, хочу отметить, что на вашем сайте на днях был продемонстрирован видеосюжет о работах, проведенных нашей компанией в Албании. Этот сюжет был подготовлен телевидением Албании, и премьер-министр страны разместил его на своей странице в Facebook. В этой балканской стране мы приступили к работе в 2018 году, а полностью осуществили запланированное в феврале этого года. Проект, финансируемый Германским банком развития, был рассчитан на обновление системы водоснабжения от города Дуррес до юго-востока страны, в результате чего население большого региона было обеспечено питьевой водой. Все было выполнено качественно и строго по графику. Akelik Group реализовала несколько инфраструктурных проектов и в Украине. Это капитальный ремонт дорожного полотна на бульваре Ивана Лепсе в Киеве, ремонт дороги, проходящей через железнодорожные линии в городе Белая Церковь, строительство новой сети котельных и отопительных линий в Житомире, термомодернизация зданий бюджетных организаций в городе Днепр и многое другое.

- Значит, компания Akelik Group является одной из немногих строительных компаний Азербайджана, которая смогла завоевать позиции на зарубежных рынках и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами осуществляют крупные проекты. Это серьезное достижение. Каким образом вы завоевали такую отличную репутацию, что компанию привлекает к работе за рубежом? - Определенные достижения у нас, безусловно, есть, но цель нашей команды добиться еще более высокого качества нашей работы, завоевать признание у международных финансовых структур и на зарубежных рынках. Для нас дело чести – стать конкурентоспособной азербайджанской компанией. Опыт нашего коллектива, приобретенный за последние пять лет, профессионализм, который мы обрели в управлении проектами в разных странах и в различных условиях, позволяют нам реализовывать еще более крупные проекты. Кроме того, завоеванная у международных финансовых институтов позитивная деловая репутация открывает для Akelik Group большие перспективы. - Известно, что китайские компании очень активны в республиках Средней Азии и это создает серьезную конкурентную среду. Вы считаете себя готовыми вступить в конкуренцию с китайцами за рынки Центральной Азии? - Действительно, китайские компании очень активны, и не только в Средней Азии, но и в других странах и регионах. На всех тендерах, в которых мы участвовали в последние пять лет, представляли свои заявки не менее 30 китайских компаний, претендуя на самые крупные инфраструктурные проекты. Основным акционером этих компаний является правительство Китая, и все они управляются из единого центра. Будь то в Азии, Европе или Африке, китайское правительство всегда значительную политическую поддержку отечественным компаниям. Помимо этого, исходя из нашего опыта и наблюдений, можно утверждать, что у китайцев есть возможность оказывать влияние на большинство международных финансовых институтов, включая Всемирный банк. В этой ситуации единственным козырем нашей и других подобных может быть только высокое качество работы. Хотя со всей ответственностью позволю себе заявить, что по сравнению с китайскими компаниями турецкие, европейские и даже азербайджанские строители работают более качественно. И это, между прочим, давно заметили местные органы власти и неправительственные организации стран, заказывающих проекты и их реализацию. За последние три года во многих странах, особенно в Средней Азии, стало возникать определенное недоверие к китайским строителям. Это в каком-то смысле открывает возможности для выхода на рынок строительных услуг зарубежных компаний из других стран, включая Азербайджан.