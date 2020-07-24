Полиция Москвы о задержании участников столкновений между армянами и азербайджанцами

Сотрудники полиции Москвы задержали девятерых участников столкновений между выходцами из Армении и Азербайджана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

"Сотрудниками полиции задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний. 24 июля на территории Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")", - сказали в полиции.

По данным главка, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых. В полиции подчеркнули, что будут незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, а также привлекать правонарушителей к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ, для иностранцев может быть установлено временное ограничение на въезд в страну сроком на пять лет.