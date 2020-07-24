В Армении пройдут сборы резервистов

В Армении осенью этого года состоятся трехмесячные военные сборы с участием мобилизационного резерва. Соответствующее решение премьер-министра Никола Пашиняна опубликовано на сайте правовой информации, сообщает «Спутник Армения».

Согласно информации, тренировки пройдут с 15 сентября по 15 декабря, к ним будут привлечены 786 военнослужащих запаса, из них 524 рядовых, 82 прапорщика и 180 офицеров.

«Учения предусмотрены для усовершенствования военных навыков резервистов, их профессиональной переподготовки, а также подготовки офицеров запаса из числа прапорщиков.

Стоит отметить, что проведение сборов не связано с нынешним обострением на армяно-азербайджанской границе. Тренировки носят плановый, ежегодный характер», - говорится в сообщении.