Standard & Poor’s о росте ВВП Азербайджана и стабильности маната

Согласно опубликованным обновленным оценкам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,9% (апрельский прогноз - 2,6%), в 2022 году - 5%, в 2023 году - 3%.

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021 - 2023 годах составит 3,7%. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) по Азербайджану.

«Мы ожидаем, что экономическая активность постепенно восстановится с 2021 года, при этом рост ВВП в среднем составит 3,7% за 2021-2023 годы. Рост будет поддерживаться восстановлением внутреннего потребления, чему способствуют фискальные стимулы и увеличение экспорта углеводородов. Начальная фаза крупного месторождения газа Шах-Дениз II была начата в июле 2018 года, и с тех пор азербайджанский газ поставляется в Турцию. Мы ожидаем, что экспорт газа будет постепенно расти, когда проект достигнет полной мощности в течение следующих четырех-пяти лет. Мы ожидаем, что азербайджанский газ поступит в Европу после третьего квартала 2020 года, что должно укрепить более широкую экономическую динамику», - подчеркивается в сообщении агентства.

При этом номинальный объем ВВП в 2020 году составит $38 млрд, в 2021г - $44 млрд, в 2022г - $48 млрд и в 2023г - $51 млрд.

По оценкам агентства, Азербайджан обладает сильным внешним балансом, значительными иностранными активами, накопленными в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР).

Профицит Азербайджана во внешней торговле в 2020 году по прогнозам агентства составит 5,8% ВВП, в 2021 году - 10,7% ВВП, в 2022 году - 14,5% ВВП, в 2023 году - 15,4% ВВП.

По оценкам S&P в 2020 году инвестиции в экономику Азербайджана составят 23,5% ВВП, в 2021г - 22% ВВП, в 2022г - 20,6% ВВП, в 2023г - 20,1% ВВП.

Standard & Poor’s ожидает, что средний курс маната по отношению к доллару США на период до 2024 года останется без изменений - 1,7 AZN/$1.