Прокуратура о нападении на полицейских в Агдамском районе

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Агдамского района, 24 июля около 20:00 на основании поступившей информации о факте избиения на территории поселка Бановшалар Агдамского района члены следственно-оперативной группы отдела полиции Агдамского района Ниязи Ахмедов, Миргамид Гашимов, Сайяр Гасанов выехали на место происшествия.

24 июля в прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников отдела полиции Агдамского района.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что жители поселка Джавид Гулиев и Рази Наибов оказали сотрудниками полиции сопротивление при исполнении служебных обязанностей.

В связи с фактом в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Джавид Гулиев и Рази Наибов были задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.