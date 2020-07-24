Афа Бабаева, отдел информации 14:03

С приходом в Армении к власти Никола Пашиняна его команда принялась последовательно уничтожать существовавшие до того межгосударственные связи. И прежде всего со стратегическим союзником Россией. Как пишет армянская газета «Иратес» (Реалист) во взаимоотношениях Россия - Армения сегодня уже не просто проблемы, в них возник глубокий кризис. «…Из-за известных событий на границе с Азербайджаном, где Москва просто демонстративно отказала в военной помощи своему союзнику Еревану, осталось незамеченным заявление посольства России в Армении в связи с трансляцией российских телеканалов. Российская сторона направляет уже открытые сигналы, однако ответ армянских властей – неизвестно, преднамеренно или невольно – безразличие. Однако это имеет свою цену, которую платят не они, а армянский народ», - пишет армянское издание.

Да и во многих других вопросах, а главное, экономических отношения Армении с российской стороной также отнюдь незавидны. Хотя однозначно - либо ты союзник, либо нет, третьего не дано. «Когда председатель Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении заявляет, что «российские телекомпании представляют опасность для национальной безопасности», а затем безуспешно исправляет сказанное и говорит, что подвергается опасности «информационная, языковая» безопасность, что должна думать союзная нам страна?», - вопрошает издание, подчеркивая, что Пашинян идет по пути украинских и прибалтийских стран и уничтожает все русское. Посольство РФ в Армении прямо заявило: «Предстоит договариваться о новых «правилах игры». Отметим, что транслируемые в Армении Первый канал, РТР-Планета и Россия-Культура имеют довольно солидную и устоявшуюся аудиторию. Поэтому действия Еревана давно стали непонятными. Однозначно, что эти правила и игра могут быть весьма опасными для Армении». Между тем активизировался экс-президент Армении Роберт Кочарян и после освобождения из-под стражи развил бурную деятельность. Сначала он встретился с представителями карабахского клана. Судя по всему, Кочарян задумал возглавить карабахскую группировку, чтобы опять придать ей политическую весомость. И в то же время он предпринимает попытки восстановить тесные связи с Россией, которые сам он, собственно, никогда не терял – достаточно вспомнить ходатайство Путина об его освобождении из тюрьмы.