Пашинян уничтожает все русское Кочарян возрождается из пепла
С приходом в Армении к власти Никола Пашиняна его команда принялась последовательно уничтожать существовавшие до того межгосударственные связи. И прежде всего со стратегическим союзником Россией. Как пишет армянская газета «Иратес» (Реалист) во взаимоотношениях Россия - Армения сегодня уже не просто проблемы, в них возник глубокий кризис.
«…Из-за известных событий на границе с Азербайджаном, где Москва просто демонстративно отказала в военной помощи своему союзнику Еревану, осталось незамеченным заявление посольства России в Армении в связи с трансляцией российских телеканалов. Российская сторона направляет уже открытые сигналы, однако ответ армянских властей – неизвестно, преднамеренно или невольно – безразличие. Однако это имеет свою цену, которую платят не они, а армянский народ», - пишет армянское издание.
Да и во многих других вопросах, а главное, экономических отношения Армении с российской стороной также отнюдь незавидны. Хотя однозначно - либо ты союзник, либо нет, третьего не дано.
«Когда председатель Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении заявляет, что «российские телекомпании представляют опасность для национальной безопасности», а затем безуспешно исправляет сказанное и говорит, что подвергается опасности «информационная, языковая» безопасность, что должна думать союзная нам страна?», - вопрошает издание, подчеркивая, что Пашинян идет по пути украинских и прибалтийских стран и уничтожает все русское.
Посольство РФ в Армении прямо заявило: «Предстоит договариваться о новых «правилах игры». Отметим, что транслируемые в Армении Первый канал, РТР-Планета и Россия-Культура имеют довольно солидную и устоявшуюся аудиторию. Поэтому действия Еревана давно стали непонятными. Однозначно, что эти правила и игра могут быть весьма опасными для Армении».
Между тем активизировался экс-президент Армении Роберт Кочарян и после освобождения из-под стражи развил бурную деятельность. Сначала он встретился с представителями карабахского клана. Судя по всему, Кочарян задумал возглавить карабахскую группировку, чтобы опять придать ей политическую весомость. И в то же время он предпринимает попытки восстановить тесные связи с Россией, которые сам он, собственно, никогда не терял – достаточно вспомнить ходатайство Путина об его освобождении из тюрьмы.
Сейчас, правда, карабахский клан не представлен в парламенте и потому не имеет шансов прийти к власти демократическим путем. Но в стране углубляется эпидемиологический и экономический, военный кризисы, и это может подтолкнуть народ к социальному взрыву, чего, видимо, и ждут сторонники экс-президента. К тому же Кочарян очень рассчитывает на поддержку своего друга - российского президента Владимира Путина.
После саммита ЕАЭС в Ереване Путин поехал в посольство РФ, где встретился с супругой экс-президента Армении, что стало очередным предупреждением Николу Пашиняну. Следующий шаг сделал посол России в Армении Сергей Копыркин. Он приступил к встречам с оппозиционными Пашиняну силами, действуя, естественно, по инструкции из Кремля. Вполне вероятно, что если события будут развиваться по такому сценарию, то в ближайшее время может быть организована встреча Кочаряна с Путиным.
Это и понятно - России в Армении нужен «свой надежный человек», а не пришлый и двуличный Пашинян. Взаимоотношения с этой страной для Москвы - проблема геополитическая, и терять здесь свои позиции российские власти не хотят. Да и не должны. Поэтому Кремль наверняка поспособствует смещению Пашиняна руками Кочаряна и протестного электората, который расширяется день ото дня из-за губительной социально-экономической политики нынешнего правительства...