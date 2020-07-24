В Киеве армянин открыл огонь по четверым азербайджанским студентам, двое из них получили ранения. Об этом сказал глава Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов, передает Day.Az.

"После получения информации я и ведущие представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели автомобиль с армянскими номерами во дворе здания. У владельца машины возник спор с нашими ребятами, после чего к нему присоединился еще один армянин. У одного из них оказался пистолет, и он открыл огонь. После этого армяне скрылись с места происшествия. Полиция в настоящее время ищет преступников", - сказал Джавадов.

Согласно сообщению украинских СМИ, инцидент произошел по ул. Коновальця 36-В, возле ресторана "Монтекки и Капулетти". На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

Отмечается, что в Киеве введен план "Серена" по розыску автомобиля "Мерседес Гелендваген" с госномером 50RV100. Об этом "Стране" стало известно из своих источников в Нацполиции.

Раненые в ноги граждане Азербайджана Ниджат Керимов и Азер Адбасов помещены в восьмую городскую клиническую больницу.