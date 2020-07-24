COVID-19 в Иране: 195 умерших и 2316 новых зараженных

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 195 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 15 484.

За последние сутки в Иране выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 288 839. Вылечились 251 319 человек.

В настоящее время состояние 3 670 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.