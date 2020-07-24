В Москве подрались не азербайджанцы с армянами обновлено 15:43
Конфликт на улице Маршала Захарова в Москве произошел между местными жителями, а не между армянами и азербайджанцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Москвы.
Согласно информации, один человек получил незначительные телесные повреждения
Ранее СМИ сообщали, что правоохранители начали проверку после драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.
"Конфликт произошел между местными жителями, один человек получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается", - сообщили в пресс-службе.
* * * 14:41
Сотрудники правоохранительных органов российской столицы в субботу приступили к проверке информации об очередной массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы, передает Интерфакс.
"На юге Москвы, по улице Маршала Захарова, дом 20, происходит массовая драка молодых людей, предположительно, выходцев из Армении и Азербайджана. Полиция проверяет эту информацию", - сообщил агентству информированный источник.