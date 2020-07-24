Конфликт на улице Маршала Захарова в Москве произошел между местными жителями, а не между армянами и азербайджанцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Согласно информации, один человек получил незначительные телесные повреждения

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители начали проверку после драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.

"Конфликт произошел между местными жителями, один человек получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается", - сообщили в пресс-службе.

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Сотрудники правоохранительных органов российской столицы в субботу приступили к проверке информации об очередной массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы, передает Интерфакс.

"На юге Москвы, по улице Маршала Захарова, дом 20, происходит массовая драка молодых людей, предположительно, выходцев из Армении и Азербайджана. Полиция проверяет эту информацию", - сообщил агентству информированный источник.