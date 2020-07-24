Венедиктов обратился к армянам и азербайджанцам в Москве: «Прекратите распри!»

Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к известным в России предпринимателям армянам и азербайджанцам, призвав прекратить межнациональные распри.

Отношения между двумя общинами в России и других странах мира обострились после недавних боев на границе Азербайджана и Армении.

«Араз Агаларов, Ара Абрамян, Год Нисанов, Самвел Карапетян и другие мужики. Пора вам призвать братьев остановить армяно-азербайджанские драки в Москве. Обратитесь к людям, вас услышат», - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.