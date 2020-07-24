Скончалась футболистка сборной Азербайджана
В возрасте 19 лет умерла нападающая женской сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе.
Как сообщает сайт АФФА, молодая спортсменка скончалась после продолжительной болезни.
В возрасте 19 лет умерла нападающая женской сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе.
Как сообщает сайт АФФА, молодая спортсменка скончалась после продолжительной болезни.
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