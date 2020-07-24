В Сабаильское районное управление полиции (РУП) поступила информация о том, что мужчина по имени Эльшад прогуливается в саде «Сахиль» с огнестрельным оружием, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В результате операции этот человек, ранее неоднократно судимый житель Сабунчинского района Эльшад Алиев был задержан. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты револьвер «Наган» и 7 патронов к нему, а в его доме в Наримановском районе 1 ручная граната, запал к ней и взрыватель. В ходе расследования выяснилось, что боеприпасы достались Э.Алиеву от отца, умершего в 2007 году, и он незаконно хранил их, не сдав в полицию.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, решением суда в отношении Э.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца, следственные мероприятия продолжаются.