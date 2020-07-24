Трамп разрешил продажу тяжелых американских беспилотников

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который позволит американским производителям военной техники частично игнорировать международный Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и продавать иностранным государствам тяжелые беспилотники. Об этом сообщает The Hill.

В Белом доме пришли к выводу, что договор, заключенный 33 года назад, устарел и играет на руку странам, его не подписывавшим, а американской промышленности вредит. Представитель Госдепа по политическим и военным делам Кларк Купер подчеркнул, что мера, принятая президентом, позволит Соединенным Штатам и их партнерам удовлетворить свои интересы как в торговой области, так и в области национальной безопасности.

По новым американским нормам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые развивают скорость не более 800 километров в час, более не попадают в список запрещенных к распространению. Это позволяет США продавать за границу крупные БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

До того, как Трамп подписал документ, покупать их могли только Великобритания, Франция и Австралия. Критики такого шага считают, что он усилит гонку вооружений. Сторонники же указывают на то, что контракты, которые могли бы достаться США, сейчас заключаются с производителями из Израиля и Китая.

Режим контроля за ракетными технологиями — это свод правил, действующих в рамках системы нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Он был сформирован в 1987 году, договор призван ограничить распространение ракетных технологий и беспилотных летательных систем. Режима контроля в настоящее время придерживаются 34 государства, в том числе США, Израиль, Россия, Япония и Великобритания.