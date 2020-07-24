Нейтрализующую коронавирус маску создали в Португалии

Институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщила 25 июля газета La Razón.

По ее информации, речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В институте уточнили, что средство защиты разработано с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Проведенные испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, - заверили в институте. - Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам".

В Португалии с начала распространения коронавируса было выявлено почти 50 тыс. случаев заражения, 1 712 пациентов умерли. При этом около 35 тыс. человек уже выздоровели.