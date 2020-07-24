Заразившийся коронавирусом президент Бразилии выздоровел
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2 и получил отрицательный результат. Об этом глава государства, ранее отрицавший опасность заболевания, сообщил у себя в Twitter.
- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020
- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP
«Результат теста ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. Всем добрый день», — гласит пост Болсонару, снабженный его фотографией.
Впервые президент Бразилии сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания.