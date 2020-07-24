Эрдоган: Турция не позволит ущемлять собственные интересы

Турция разочаровала круги, ожидающие ослабления позиций Анкары на фоне нападок в ее адрес. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Турция защищала права и интересы народа и государства на суше, на море и в воздухе, подчеркнул глава государства.

Р.Т. Эрдоган привлек внимание к тому, что шаги в направлении усиления мощи Турции постепенно дают ощутимые результаты.

Глава государства отметил, что определенные круги уже видят эту мощь.

Этим объясняется отказ этих кругов присутствовать «на местах», несмотря на громкие протесты против шагов Анкары, пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не претендует на территорию или природные ресурсы какой-либо страны, но в то же время не позволит ущемлять собственные интересы.