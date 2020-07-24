COVİD-19 в Индии: десятки тысяч зараженных и сотни умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 48,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 336 861, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходит 456 071 человек, выздоровел 849 431 человек (32 223 за сутки), умерли 31 358 человек (757 за сутки).

В пятницу сообщалось о 1 287 945 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 49,3 тысячи), днем ранее - о 1 238 635 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 45,7 тысячи).

Накануне глава минздрава Индии Харш Вардхан отметил, что показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, а смертность является одной из самых низких в мире - 2,3%.