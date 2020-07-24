Влиятельная еврейская организация осудила армян

Центр Симона Визенталя, являющийся одной из самых влиятельных еврейских организаций США и мира, осудил дикость армянских дашнаков, проявленную в отношении членов азербайджанской общины перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе 21 июля, сообщает haqqin.az.

В распространенном обращении центр осудил насилие армянских радикальных групп в отношении членов азербайджанской общины, подчеркнув их неприемлемость.

Центр Симона Визенталятакже призвал Лос-Анджелесское управление полиции объективно расследовать эти преступления, совершенные на почве ненависти.