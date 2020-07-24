AZAL продолжит выполнять спецрейсы в Стамбул, Берлин и Лондон

19:13

AZAL продолжит выполнять специальные рейсы из Баку в Стамбул, Берлин и Лондон до конца октября 2020 года. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании. Согласно новому расписанию, рейсы в Стамбул будут выполняться ежедневно, в Лондон – еженедельно по четвергам, а в Берлин – по пятницам. Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну. Рейсом Баку-Лондон могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Великобританию. Кроме того, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. В случае незаполнения анкеты в указанный срок сотрудники миграционных структур лондонского аэропорта «Хитроу» могут оштрафовать пассажира на 100 фунтов стерлингов. Рейсом Баку-Берлин могут воспользоваться пассажиры, обладающие правом на постоянное или временное проживание в Германии (включая студентов), а также граждане стран Евросоюза. Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, при возвращении на родину могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета по всем трем направлениям. С процедурой получения скидки на сайте можно ознакомиться на примере рейса Стамбул-Баку, посмотрев видео: