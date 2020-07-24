После столкновений армян и азербайджанцев в Москве арестовано 30 человек
В Москве задержали более 30 участников массовой драки, им запретят въезд в Россию на пять лет, сообщается на сайте столичного ГУ МВД, передает РИА Новости.
Задержанных привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Против них также возбудили уголовные дела по подозрению в хулиганстве и разбое.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально московская полиция данную информацию не комментирует.