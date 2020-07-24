МИД: «Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в поддержке»

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала сообщения некоторых информационных агентств о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

Лейла Абдуллаева отметила, что это абсолютно безосновательное и содержащее полную дезинформацию сообщение.

«Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ.

Хорошо известно, что Армения в претворении своей агрессивной политики против Азербайджана привлекает наемников с Ближнего Востока и, вероятно, за распространением такого рода дезинформации стоят именно коварные вражеские силы, чтобы таким образом отвлечь внимание от своих соответствующих действий», - говорится в заявлении главы пресс-службы МИД.