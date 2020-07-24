Анкара и Рим договорились сотрудничать по Ливии
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Как сообщили в управлении по связям администрации президента Турции, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной повестки, главным образом ситуацию в Ливии.
Эрдоган и Конте договорились продолжить диалог для политического урегулирования в Ливии.
Дана оценка аспектам сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и шагах, которые будут предприняты после пандемии.