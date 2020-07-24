Израиль привел войска в боеготовность и предупредил Сирию и Ливан

Министр обороны Израиля Бени Ганц после совещания с участием начальника Генштаба армии Авива Кохави, директора военной разведки Тамира Хеймана и других высокопоставленных военных дал указание армии поддерживать высокую боеготовность на северной границе, сообщила пресс-служба Ганца.

"Ганц поручил армии обороны Израиля поддерживать высокую боевую готовность в этом районе и использовать все необходимые средства, подчеркивая, что Государство Израиль не потерпит нарушения своего суверенитета. Он заявил, что ЦАХАЛ и все службы безопасности будут реагировать на любую угрозу для израильских граждан", - сообщает пресс-служба министра обороны.

Ганц также отметил, что Ливан и Сирия будут нести прямую ответственность за любую угрозу, исходящую с их территории.

В пятницу вечером израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии, после того как осколками снарядов, выпущенных с сирийской стороны, были повреждены гражданские объекты на израильской территории. ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательным пунктам сирийской армии и системе сбора разведывательных данных.

По данным сирийских силовиков, в результате атаки были ранены двое сирийских военных.