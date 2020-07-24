Северная Корея сообщила о первом случае коронавируса в стране

Отмечается, что человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну 19 июля со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Его тесты на наличие коронавируса показали неопределенный результат. На данный момент пациент помещен в жесткий карантин, выявляется круг контактировавших с ним людей.

В связи с произошедшим политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание. На нем присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.