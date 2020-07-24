Эйнулла Фатуллаев 03:03

По сей день не могу понять, осознать, принять и смириться с мыслью, что на протяжении долгих лет, вернее десятилетий человек и «дипломат» по имени Ариф Мамедов работал в системе МИД Азербайджана. И не только работал, но успешно продвигался по карьерной лестнице. Можно понять юродивого главу МИД Тофика Гасымова, подписавшего дежурный приказ о назначении рядового сотрудника Баксовета на должность обычного не карьерного курьера в системе МИД. Однако, сложно понять и рассудить уважаемого Тофика Зульфугарова, при котором необразованный, косноязычный, и как показывают последние события умалишенный Ариф Мамедов сделал первые шаги по карьерной лестнице.

В 35 лет человек, которого можно выслушать в течение 5 минут, не более, ибо после этого наступает цефалгия, проще говоря головная боль, назначают на высокий пост в посольстве Бельгии. Неужели в системе МИД не проводились собеседования с кандидатами на высокие дипломатические посты? Ведь послушав Арифа Мамедова в течение нескольких минут можно понять, что перед вами находится типичный олигофрен. Однако, человек с врожденным либо приобретенным неполным развитием психики в 2000 году приобретает высочайший пост в иерархии МИД Азербайджана. Министр в белых носках – так прозвали министра странных дел, дипломата, похожего на мавра из далекого Агджабеди назначает Арифа Мамедова на пост представителя Азербайджана в Европейском Союзе. Выпускника Военного Института в Москве, проще говоря школы ГРУ, которую менее известный Суворов величал политическим аквариумом, назначают представителем новообразованного суверенного государства в Евросоюзе – организации, призванной расширять и распространять демократические и либеральные границы. Тонкий выбор, ничего не скажешь. А чуть позже, еще один бесталанный и глупый министр Эльмар Мамедъяров обнаружив в Арифе Мамедове свой образ и подобие (как же они вдвоем похожи на несуразного последнего партийного лидера Азербайджана Абдурахмана Везирова!!!), направляет одного из «молчалинов», которые блаженствуют на свете, осваивать еще более высокие просторы на дипломатическом поприще. Спустя несколько лет, Ариф Мамедов – выпускник школы ГРУ, открыто признался в одном из своих шизофренических (с точки зрения покаяния) видеообращений, что сливал всю переписку азербайджанского правительства генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. В одном из своих расследований, я случайно обнаружил, что бывший глава правительства Норвегии Ягланд в пору своей молодости обвинялся в связях с советским КГБ. Как писали норвежские СМИ, Ягланд в пору своей молодости во время деятельности в молодежной организации Рабочей партии Норвегии обвинялся в сотрудничестве с КГБ в качестве надежного «источника информации» под псевдонимом «Юрий». Весьма характерно, что А.Мамедов открыто признается в сотрудничестве не с Хаммербергом или Гроссом, а именно с Ягландом. Вероятно, конспиративная работа Мамедова с Ягландом – банальная случайность. Азербайджанский дипломат хотел излить свою накипевшую душу первому встречному в лице генсека Совета Европы. Но обратите внимание на предательскую сущность, подлость и коварство изменника и клятвопреступника, заявившего об открытом предательстве интересов своего правительства и государства. Дрянцо! Допустим, в сознании Арифа Мамедова происходит переоценка ценностей и он более не может смириться с исповедуемым цинизмом. Произошел бунт в сердце дипломата! Как же должен поступить истинный человек? Не мужчинка, а истинный борец за права своего народа. Конечно же, громко заявить об отставке и несогласии с правительством, политику которого ты осуждаешь. Как же поступает Ариф Мамедов, судя по его же запоздалым признаниям? Он превращается в мелкого агента, придурковатого осведомителя, жалкого сообщника эфемерной тайной полиции… При этом, с легкой руки своего сиамского близнеца Мамедъярова происходит возвышение Арифа Мамедова на ниве международного признания. Мамедов и посол в Бельгии, и в Люксембурге, и в Голландии.

С легкой руки «Юрия» Мамедов возвышается до координатора информационной политики Совета Европы. Он всевозможный глава комитетов, комиссий и подкомитетов европейских структур, кто-то усиленно открывает перед ним двери и расстилает ковры у порога всех престижных институций. В одно время, для преображения реноме и косметологической демократизации облика Ариф Мамедов возглавляет и департамент управления по защите прав человека МИД Азербайджана. Видимо Мамедъяров связывал большие планы с человеком, который не был способен связать двух слов ни на одном языке современного человечества. Послушайте Арифа Мамедова, и личность, точнее безликость человека, возвышенного до дипломатических небес предстанет перед вами во всей красе. Дипломат, назначенный на высочайшие посты, как и министр не умеет разговаривать. Не то что писать! А разговаривать. Общаться. И вот этот выблевок – безликое дипломатическое существо, получает право представлять Азербайджан в качестве представителя Евросоюза в Организации Исламской Конференции. И только в ранге посла Евросоюза, Мамедов начинает тиражировать оппозиционные декларации о стране, которой по сей день должен быть обязан своим вторичным появлением на свет. Видимо родители забыли о его существовании! Зульфугаров, Гулиев и Мамедъяров просто придумали Мамедова. А он поверил в мечту трех министров. В свою избранность и непререкаемость. Вот что происходит, когда невежда получает власть. Вначале он не смог распорядиться властью, а затем самим собой. Настолько, что в конечном итоге провозгласил президентом Али Керимли, который по собственной воле остался в своей проправительственной коморке. Вот уже несколько лет юродивый, безъязычный, жалкий Ариф просиживает дыры на штанах в квартире экс-посла в Брюсселе. Порой обращается с сумасбродством к народу. Арифа давно перестали замечать. Он неинтересен, безграмотен, не эрудирован, малообразован. Кичится всего лишь квартиркой в дорогом районе Брюсселя, которую успел заработать на распиленные с Мамедъяровым посольские субсидии. А.Мамедов – неудачное прошлое нашей дипломатии, и о нем пора бы всем забыть. И даже «Юрию». Однако…