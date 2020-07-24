Беспорядки в США: полиция говорит о мятеже в Сиэтле видео
В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) прошли очередные массовые акции протеста. По данным местной полиции, в результате беспорядков пострадали три полицейских, задержаны 25 человек.
Ранее, по информации газеты The Washington Post, президент США Дональд Трамп раскритиковал действия местных властей и направил в город дополнительные федеральные силы.
This nurse in scrubs gets blasted by spray while trying to grab someone away from police. Her “day job” is RN at Seattle Cancer Care Alliance. She told me helping people is her calling and that’s why she’s here. And yes, her skin burns all over. #Q13FOX #SeattleProtests pic.twitter.com/fWxrCfl9Ph— Simone Del Rosario (@SimoneReports) July 26, 2020
«Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом полиция Сиэтла объявляет его мятежом», — говорится в сообщении полиции.
В полиции добавили, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников.
Протестующие также предприняли попытку нападения на полицейский участок и устроили взрыв около одной из его стен. В результате в здании образовалась небольшая дыра, трое полицейских пострадали. Одного из них госпитализировали с травмой ноги, двое других вернулись к службе после получения медицинской помощи.
Две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города. Несмотря на то, что автономная территория в Сиэтле была уничтожена властями города, аналогичные зоны попытались создать протестующие в Ричмонде (штат Виргиния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.