Ранее, по информации газеты The Washington Post, президент США Дональд Трамп раскритиковал действия местных властей и направил в город дополнительные федеральные силы.

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) прошли очередные массовые акции протеста. По данным местной полиции, в результате беспорядков пострадали три полицейских, задержаны 25 человек.

«Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом полиция Сиэтла объявляет его мятежом», — говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников.

Протестующие также предприняли попытку нападения на полицейский участок и устроили взрыв около одной из его стен. В результате в здании образовалась небольшая дыра, трое полицейских пострадали. Одного из них госпитализировали с травмой ноги, двое других вернулись к службе после получения медицинской помощи.



Две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города. Несмотря на то, что автономная территория в Сиэтле была уничтожена властями города, аналогичные зоны попытались создать протестующие в Ричмонде (штат Виргиния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.