Массовая драка в Хырдалане: есть жертвы

В городе Хырдалан произошла массовая драка, которая привела к смерти двух человек.

Как сообщает Report, спор между несколькими лицами привел к массовой драке. Во время инцидента шесть человек - Мамедов Халил Захид оглу (1980 г.р.) и его брат Мамедов Мамед Захид оглу (1975 г.р), Мовсумов Яшар Мовсум оглу (1979 г.р.), Гасан Джаббаров (1987 г.р.), Гулиев Турал Фирудин оглу (1992 г.р.) и его друг Гасаналиев Игар Яшар оглу (1992 г.р.) - получили ножевые ранения.

Г.Джаббаров скончался на месте инцидента от полученных ранений.

На машине скорой помощи раненые были доставлены в больницы. В больнице же скончался М.Мамедов.