В мире уже более 16 миллионов заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 16 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По информации организации, коронавирусом заразились 16 046 986 человек, из них 644 582 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (4 178 021) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 394 513) и Индия (1 385 635).