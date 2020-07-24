Насколько смертелен COVID-19: ученые ищут ответ

По этим оценкам выходит, что новый коронавирус смертельнее сезонного гриппа, но не столь опасен, как Эбола и другие инфекционные заболевания, появившиеся в последние годы. При этом коронавирус убивает больше людей, — отчасти потому, что более заразен, пишет ИноСМИ со ссылкой на опубликованную в WSJ статью.

Судя по доле смертельных случаев из общего числа зараженных, включая незарегистрированные случаи, COVID-19 убивает от 0,3% до 1,5% заболевших. Большинство исследований дает смертность в диапазоне от 0,5% до 1,0%, это означает, что из каждой тысячи заболевших в среднем умирает от 5 до 10 человек.

После полугода пандемии исследователи все еще ищут ответ на один из главных вопросов о вирусе: насколько он смертелен? Анализируя сначала данные первых вспышек на круизных лайнерах, а затем показатели тысяч пациентов из очагов эпидемии, ученые уже сделали десятки расчетов смертности от COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Органы здравоохранения и исследователи работают над тем, чтобы измерить уровень смертности от коронавируса, чтобы лучше понять сопутствующие риски, оценить, сколько людей рискует умереть, и принять необходимые эпидемиологические меры. Однако выявить этот показатель оказалось непросто, потому что значительная часть случаев протекает малосимптомно или вообще не выявляется тестами. Уровень смертности также колеблется в зависимости от таких факторов, как возраст пациента и эффективность системы здравоохранения в той или иной стране.

Исследователи говорят, что смертность среди пациентов с выявленной инфекцией выше, чем среди населения вообще, потому что множество легких и бессимптомных случаев COVID-19 не учитывается.

Чтобы правильно оценить уровень смертности, некоторые исследователи берут выявленные случаи и количество смертей, а затем примерно прикидывают долю пропущенных или бессимптомных случаев. Кроме того, в их подсчеты могут закрасться недиагностированные смерти от COVID-19, и это тоже необходимо учитывать.

Другие исследователи строят оценки на основе анализов на антитела, когда по анализу крови выявляются признаки перенесенных инфекций. Но у этого метода есть свои недостатки, поскольку ученые еще не вполне понимают, как работает иммунный ответ на вирус. Кроме того, приходится как-то компенсировать риск ложных результатов или зазор между инфекцией и смертью.

Исследования показывают, что уровень смертности среди заболевших варьируется, причем заметно, в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и сопутствующие заболевания в анамнезе.

Специалисты из США и Швейцарии рассчитали уровень смертности для разных возрастных групп на основе данных из швейцарского города Женевы и обнаружили, что среди людей старше 65 лет смертность от инфекций составляет 5,6%, что в 40 раз выше, чем среди пятидесятилетних.

Заболевания вроде тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), ближневосточного респираторного синдрома (БРС) или Эболы намного смертоноснее, — их летальность составляет от 10% до 50%. И все же эти болезни унесли гораздо меньше жизней, чем новый коронавирус или даже сезонный грипп, потому что они не так заразны и менее распространены. От ТОРС и БРС умерло 774 и 858 человек соответственно. Эбола унесла более 11 300 жизней.

Кроме того, многие врачи опасаются, что COVID-19 может привести к долгосрочным осложнениям у некоторых пациентов — особенно у тех, кто до выписки провел несколько недель в больнице.