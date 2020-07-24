Армянский миллиардер возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов, в частности, отметил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

В России совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабах е. Как сообщает РБК, обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

Кроме того, Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве.

В обращении Саркисова, в частности, говорится: «...Каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно.

Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей азербайджанцев - прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу.

Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить своё национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности.

Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям.

Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома...

Наша семья берёт на себя обязательство возместить ущерб, нанесённый собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают, что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла...

Хочу заверить москвичей, что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения».