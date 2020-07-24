Умерла главный критик горбачевской перестройки

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла лидер незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков Нина Андреева, известная своим открытым письмом, опубликованным в «Советской России» в 1988 году.

В письме под названием «Не могу поступаться принципами» Андреева выступила с резкой критикой в адрес перестройки. Михаил Горбачев назвал «письмо Нины Андреевой», ставшее всенародно известным, «попыткой перечеркнуть решения февральского пленума ЦК», пишет «Коммерсант».

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях»,— говорится в сообщении партии.

В письме преподаватель химии из Ленинградского технологического института имени Ленсовета выступала в защиту «завоеваний социализма» и резко против начатых в СССР изменений. Позднее ее письмо стало известно как «манифест антиперестроечных сил». Открытое обращение Нины Андреевой обсуждалось на заседании политбюро ЦК КПСС в марте 1988 года.

Считается, что письмо Андреевой разделило страну на два лагеря. Первый — сторонники социализма, которые хотели сохранить действующий политический строй. Вторые выступали против и стремились разрушить все, что связано с СССР, говорят во Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

После публикации письма Нина Андреева руководила всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.