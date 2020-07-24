Ученый назвал сохраняющие молодость кожи продукты

Ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла поделился своими наблюдениями о том, как следует питаться для сохранения молодости кожи.

На страницах британского издания Sun доктор рассказал, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием железа, например, красного мяса, не способствует омоложению организма. Ученый рекомендует низкобелковую диету с большим содержанием фруктов, овощей и орехов, которые богаты антиоксидантами, коллагеном, минералами, а также обладают противовоспалительными свойствами.

"Употребляя большое количество овощей и фруктов каждый день, человек получает достаточное количество важных микроэлементов, которые уменьшают воспаления, повреждения и защищают клетки от старения, − цитирует ученого издательство The Sun. – Так, затормозить возрастные изменения помогает низкобелковая диета".

Кроме того, низкобелковая диета сокращает излишнюю выработку гормона роста, который может ускорить возрастные изменения.

"Все сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление еды с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи", — цитирует РИА Новости британского ученого.