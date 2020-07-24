Немецкий банкир: не знаю ни одного случая заражения COVID-19 через деньги
Президент Немецкого федерального банка не видит никакой существенной опасности, исходящей от наличных денег в связи с пандемией коронавируса, пишет Deutsche Welle.
"В каком-то особом карантине наши наличные деньги не нуждаются", - заявил он в интервью газетам издательской группы Funke Mediengrupe.
Риск передачи коронавируса через денежные купюры или монеты, по его мнению, не выше, чем через другие обычные повседневные предметы. "Мне по крайней мере неизвестен ни один случай заражения коронавирусом через купюры", - сказал он, отметив, что после начала эпидемии немцы все чаще используют при оплате своих покупок банковские и кредитные карты или другие бесконтактные способы расчетов.