«Карабах» подписал серба, из-за которого вылетел из Лиги чемпионов

С 30-летним полузащитником подписан контракт по системе «2+1». До перехода в « Карабах » Матич принадлежал датскому «Копенгагену», но последние два сезона он провел на правах аренды в венской «Аустрии» и кипрском АПОЭЛ.

Также на его счету выступления за словацкий «Кошице», вторую команду португальской «Бенфики», голландскую «НАК Бреду» и австрийский «Штурм».

Интересно, что Матич играл против «Карабаха» как в составе «Копенгагена» (раунд плей-офф Лиги чемпионов сезона 2017/18), так и в составе АПОЭЛ (квалификация Лиги чемпионов и групповой этап Лиги Европы сезона 2019/20). И даже забил решающий гол азербайджанской команде, который вывел АПОЭЛ в плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, я знаю, что «Карабах» - это самая большая команда Азербайджана, - говорит серб. – Знал, что клуб постоянно играет в еврокубках, и это сыграло основную роль в том, что я выбрал «Карабах». Теперь я в «Карабахе», и еще раз убеждаюсь, что все эти успехи были неслучайными. В команде очень хорошая семейная атмосфера, и я рад быть частью этой семьи. Сделаю все, чтобы принести пользу своей новой команде и порадовать болельщиков».