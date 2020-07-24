В беседе с haqqin . az российский политолог Григорий Трофимчук однозначно указал, что нынешнее напряжение между армянами и азербайджанцами в России является прямым следствием длительного формализма, царящего в переговорах по Карабах у.

Из-за продолжающихся провокаций армян против азербайджанцев в разных городах мира происходят стычки представителей двух диаспор, порой заканчивающиеся кровопролитием. Ситуацией озабочены не только правоохранительные органы, но и политические, общественные деятели стран, которые уже столкнулись с такими инцидентами. И многие из них достаточно объективно трактуют причину происходящего.

«Если проблема не решается дипломатическим, мирным путем, она автоматически вытекает в нецивилизованные формы, - убежден политический аналитик. - Напряжение по общественной линии между азербайджанской и армянской диаспорами возникло ещё после апрельской войны 2016 года, и это было заметно, так как до этого карабахская проблема практически не транслировалась внутрь России, в отношения между двумя диаспорами. Но четырёхлетний и фактически бесполезный переговорный цикл закончился прямым столкновением Армении и Азербайджана в Товузе/Тавуше, что и взорвало обе диаспоры по всему миру, включая РФ».

Как считает Г.Трофимчук, зачинщиков столкновений надо обязательно найти, но при этом нельзя обойтись без выявления агрессора и на более высоком уровне, на армяно-азербайджанской границе, так как одно вытекает из другого. Просто поимка преступников, громящих головы и ларьки, ничего не решит, так как это следствие, а не причины общего процесса.

«Пока международное сообщество и конкретно МГ ОБСЕ не укажут пальцем на агрессора, ясности не будет ни в большом, ни в малом. Хотя чья-то разбитая голова – это тоже совсем не малость. Уже раздаются предложения собрать в Москве представителей обеих диаспор и спокойно обсудить создавшееся положение, чтобы не усугублять тенденцию. Однако и в этом случае возникает множество непростых вопросов: например – а кто же конкретно представляет, возглавляет сегодня азербайджанскую общину на российской земле. На фоне последних событий и высоких встреч все видят, что в этом секторе происходят какие-то изменения. Азербайджанской общине не хватало еще, чтобы и внутри нее усилились противоречия.

Проще говоря, загнать назад армяно-азербайджанское напряжение по всему миру, включая РФ, теперь станет сложнее. Я, как эксперт, давно уже говорил о необходимости конкретизации сроков переговорного процесса по разрешению конфликта в Карабахе. Но этого, к сожалению, не произошло. В том числе и по той причине, что многие чиновники просто не знают, что предпринять. В конце концов, им и так хорошо…» - подчеркивает политолог.

Другой российский эксперт - доктор политических наук, председатель Межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз» Татьяна Полоскова уверена, что первоначально раздутая некоторыми СМИ и озвученная послом Армении в России версия о якобы организованных «азербайджанских бандах», которые устраивают нападения на армян и громят их собственность, мягко говоря, искажает факты, однобоко подает ситуацию.