Агентство: произошла ошибка в информации о результатах тестов на COVID-19
Результаты тестов на коронавирус за 25 и 26 июля, отправленные порталом Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, содержали неверную информацию вследствие технического сбоя, говорится в сообщении агентства ОМС.
Агентство просит получивших SMS-сообщения от портала its.gov.az в этих числах не принимать во внимание результаты тестов.
Начиная с понедельника, 27 июля, сдавшим анализы гражданам будет направлено новое сообщение.