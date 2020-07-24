Микаэл Минасян: «Армяне на самом неорганизованном этапе… Азербайджанцы очень хорошо организованы» громкое заявление, видео
«Если мы, армянский народ находимся на самом неорганизованном этапе нашей истории, то азербайджанцы, наоборот, очень организованы. Мы просим, мы клянчим мир, делаем призывы к миру, они нас бьют, мы говорим тосты», - заявил на своей странице в фейсбуке один из лидеров армянской оппозиции, экс-посол, зять С.Саргсяна Микаэл Минасян.
Один из лидеров оппозиции М.Минасян выступил со специальным обращением к армянам России.
По словам Минасяна, Никол Пашинян находится не в лучших отношениях с руководством РФ. Затронув тему создавшегося напряжения между азербайджанцами и армянами в РФ, он отметил, что это первый случай, когда в РФ создалась такая позорная ситуация из-за того, что в Армении никто не занимается этим вопросом.
«Армяне России должны понять, что гарантом их безопасности является Армения, которая не только не хочет, но и не может решать вопросы. Сейчас Никол Пашинян должен решать проблемы в Москве, начиная с абрикосов и заканчивая армянским капиталом», - отметил он.
По словам Минасяна, Республика Армения - гарант армянского народа как в России, так и в любой другой стране. «Сейчас в Армении никто не занимается этим вопросом. Не занимается, потому что не хочет, потому что не может... следовательно, прошу, очень быстро самоорганизуйтесь, поймите, что виновник всего этого - Никол Пашинян, поставьте крест и займитесь вашими делами, потому что проблемы будут только вашими», - сказал Минасян, обращаясь к армянам, проживающим в России.