«Если мы, армянский народ находимся на самом неорганизованном этапе нашей истории, то азербайджанцы, наоборот, очень организованы. Мы просим, мы клянчим мир, делаем призывы к миру, они нас бьют, мы говорим тосты», - заявил на своей странице в фейсбуке один из лидеров армянской оппозиции, экс-посол, зять С.Саргсяна Микаэл Минасян.

Один из лидеров оппозиции М.Минасян выступил со специальным обращением к армянам России.

По словам Минасяна, Никол Пашинян находится не в лучших отношениях с руководством РФ. Затронув тему создавшегося напряжения между азербайджанцами и армянами в РФ, он отметил, что это первый случай, когда в РФ создалась такая позорная ситуация из-за того, что в Армении никто не занимается этим вопросом.