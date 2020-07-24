В Испании ухудшается ситуация с COVID-19

Количество положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в стране в июне составляло лишь 1%, а в июле оно выросло до 2,6%, говорится в исследовании, опубликованном на портале Our World in Data.

На этой неделе Минздрав Испании зафиксировал около 1,5 тысячи новых заражений, при том что в июне ведомство ежедневно фиксировало лишь около 250 зараженных по всей стране, сообщает BBC.

Власти Каталонии уже объявили о закрытии всех ночных клубов и баров региона на ближайшие две недели. В Барселоне ввели ограничения на посещение пляжей, отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. В Андалусии также введены ограничения на работу ночных заведений, во многих провинциях страны вновь введен обязательный масочный режим.

Корреспондент BBC отмечает, что власти особенно обеспокоены заражениями среди молодых людей, которые после отмены карантина вновь начали большими компаниями посещать ночные заведения.

Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Помимо Британии, карантин для приезжающих из страны ввела Норвегия, власти Франции посоветовали гражданам воздержаться от посещения Каталонии. Бельгия запретила своим гражданам посещать испанские города Уэска и Льейда, а также рекомендовала воздержаться от посещения некоторых других регионов страны.