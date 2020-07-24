Что обещают синоптики на завтра
В понедельник, 27 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове день пройдет в основном без осадков, ночью и утром слабый туман. Умеренный северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-26, днем 30-35, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.
Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, а также град. Утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью 21-26, днем 35-39, в горах ночью 15-20, днем 20-25 градусов тепла.