Акция протеста азербайджанцев и турок в Ванкувере
В канадском Ванкувере при организации и участии азербайджанской общины города прошла многолюдная демонстрация в знак протеста против армянской провокации на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района.
В Госкомитете по работе с диаспорой сообщили, что азербайджанцы и турки, собравшиеся на площади Vancouver Art Gallery, держа в руках флаги Азербайджана и Турции, выразили поддержку азербайджанскому государству и армии.
Участники акции призвали освободить от оккупации азербайджанские земли, положить конец провокациям армян, привлечь внимание мировой общественности к оккупационной политике Армении.
Акция проходила согласно канадскому законодательству, с разрешения властей, однако пришедшие на площадь армяне попытались помешать проведению акции. Азербайджанская община Ванкувера обратилась к властям Канады в связи с армянской провокацией, и число сотрудников полиции в месте проведения акции было увеличено. Акция завершилась без инцидентов.