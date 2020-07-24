Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой, говорит Тяжельников. «Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп», — указал он.

У зараженных коронавирусом чаще всего встречаются такие симптомы, как потеря обоняния и чувства вкуса, напомнил Тяжельников.

В то же время российский специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному: «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе».