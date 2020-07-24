Отдел международной политики 14:20

Тема обеспечения населения Земли питьевой водой актуализировалсь в последнее время в связи с климатическими изменениями практически во всех регионах мира. Как известно, сталкивается с этой проблемой и Азербайджан. О необходимости неотложного решения ее говорит президент Ильхам Алиев. Задача непростая, но она все же может решиться в границах страны. Хуже, когда от снабжения водой зависят страны, в которых остро ощущается недостаток этого жизненно важного ресурса. Такое происходит в Африке и в Центральной Азии. Так пишет издание Biznes Alert.pl

Не снижается градус конфликта между Египтом и Эфиопией из-за водных богатств Нила, с незапамятных времен дававшего жизнь огромным территориям Черного континента. Пока что стороны обмениваются жесткой словесной риторикой. Но этот спор показывает, что вода нужна не только для питья, но и для удовлетворения энергетических нужд обеих сторон. Каир и Аддис-Абеба столкнулись лбами в результате строительства Эфиопией гигантской плотины на Голубом Ниле, которая официально названа «Великой плотиной возрождения Эфиопии». По данным Африканского банка развития, две третьих африканцев с сельских территорий страдают от нехватки воды. На фоне этого огромная плотина длиной в 2 километра и высотой 150 метров, которая пока еще возводится на инвестиции в 5 миллиардов долларов, становится угрозой засухи для Египта, история которого насчитывает на берегах живоносного Нила более пяти тысяч лет. Эфиопские власти хотят закончить строительство за несколько лет. Мощность гиганта составит 6,5 гигаватт, что станет источником чистой энергии для почти 100-миллионной страны (12-й по численности в мире — прим.ред.). Благодаря этой электростанции доступ к электричеству получат около 60 миллионов жителей страны. Это памятник эфиопской национальной гордости, или как кто-то считает, национализма. Именно сами эфиопы финансировали эту стройку, жертвуя свои деньги и покупая низкопроцентные «патриотические облигации», часто не добровольно. Государственные чиновники в самом начале работ должны были вносить в фонд строительства свои ежемесячные зарплаты. Покупка большого числа облигаций стала грузом для государственных банков и предпринимателей. Позиция Египта зиждется на том, что свою национальную идентичность он неразрывно связывает с Нилом, что можно понять, так как трудно представить себе страну, которая дольше и крепче была бы связана со своей рекой. Проблема в том, что Нил является не единственным источником воды в Египте, в котором в долине великой реки проживают почти 100 миллионов человек (13-е место в мире, вслед за Эфиопией — прим. ред.) - почти все население.

Дело дошло до того, что египтяне стали думать о Ниле, как своей исключительной собственности. Эфиопская же плотина может привести к тому, что все эти люди в долине будут иметь большие проблемы с обеспечением водой. С другой стороны, ситуация такова, что если для Эфиопии плотина - это вопрос дальнейшего развития, то для Египта - вопрос жизни и смерти. Каир требует от Аддис-Абебы, чтобы плотина начала действовать не через 4 года, а через 15 лет. Египет также требует, чтобы Эфиопия обеспечивала стабильно высокий уровень воды в Ниле, чтобы не перенапрягать свою гидрологическую систему. Эфиопия же, в свою очередь, не хочет соглашаться, потому что во время засухи уровень воды в Ниле может снизиться настолько, что производство электроэнергии на Плотине возрождения Эфиопии может быть затруднено или станет вообще невозможным. Спор этот весьма серьезен и, по мнению некоторых местных комментаторов, может стать угрозой миру в северо-восточной Африке. Источники этого спора однако старше, чем можно себе представить. Каир установил свои права на Нил еще согласно колониальному трактату в 1929 году, подписанному с Суданом и другими британскими колониями в Восточной Африке и который гарантировал ему исключительные права на ресурсы реки. Но Эфиопия не хочет признавать этот трактат, потому что Судан не существовал тогда в нынешнем статусе. Со времен трактата Судан не отбирал никогда 18 миллиардов кубометров нильской воды в год. Это вытекает из факта, что Судан может получать воду из дождевых осадков, и потому менее зависит от воды Нила, чем Египет. А теперь геостратегический аспект. И Египет, и Эфиопия являются союзниками Соединенных Штатов Америки в регионе, их спор был направлен на рассмотрение в Африканский Союз, где сейчас председательствует Южно-Африканская Республика. Министерство ирригации Египта сообщило, что переговоры закончились тупиком в главных вопросах заполнения и эксплуатации плотины. Египет рассматривает каждое одностороннее вмешательство в течение Нила как угрозу для мира и безопасности в регионе и заявляет, что не допустит никаких операций такого типа. Еще в 70-е годы прошлого века тогдашний лидер Египта Анвар Садат грозил войной любому, кто построит плотину на Ниле. Эфиопия же неуклонно твердит, что имеет право заполнять водохранилище и эксплуатировать плотину. Премьер Эфиопии Абий Ахмед опасается, что может потерять поддержку в стране, если не предпримет действий, связанных с наполнением плотины, которую он называет ключевым элементом для экономического развития страны.

Эфиопия хочет разрешения спора с Египтом и Суданом, а если это дело зависнет, то внести этот вопрос в повестку дня Африканского Союза. В письме от 26 июня в Совет Безопасности ООН Египет жаловался на Эфиопию из-за «затруднения какого-либо использования воды из Нила». Судан выразил такие же, как Египет, опасения из-за строительства и эксплуатации плотины. Эфиопия же давно повторяет, что ее соседи не имеют повода опасаться за течение Нила и утверждает что высокие осадки дождя показывают, что сейчас самый благоприятный момент для реализации инвестиций в плотину. Международные обозреватели говорят, что позиция Египта была более последовательной в переговорах, которые длились большую часть последних десяти лет. В череду встреч, которые также не принесли перелома, были вовлечены и Соединенные Штаты, как и Совет Безопасности ООН. В письме от 29 июня в Совбез Египет подчеркивал, что будет «стоять на страже и охранять жизненные интересы своего народа». Выживание не вопрос выбора, а императив природы — считает Каир.