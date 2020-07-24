Беспорядки в Калифорнии: протестующие подожгли здание суда

Участники беспорядков в Окленде (штат Калифорния) устроили пожар в здании суда округа Аламида. Как сообщил на своей странице в Twitter местный полицейский департамент, протестующие бросали фейерверки в стражей порядка и разбивали окна в окрестных домах.

"Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этой области", - приводит ТАСС сообщение полиции Окленда.

По данным полиции, протестующие совершали акты вандализма, в центральной части города фиксировались локальные возгорания. Отмечается, что несколько демонстрантов были задержаны.