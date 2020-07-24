В поджоге этой католической святыни признался 39-летний мигрант из Руанды, который еще неделю назад во время допроса уверял следствие в своей невиновности и был отпущен после дознания.

400-летний орган, уцелевший в пламени Великой французской революции и в пожаре 1972 года, был построен мастером Жирарде в 1621 году, многократно реставрировался, теперь остался только воспоминанием и фотографией на открытках и в книгах.

Мы сообщали о пожаре в кафедральном соборе святых Петра и Павла французского города Нант, когда был уничтожен орган и в огне погибли ценные артефакты внутри старинного католического храма, строившегося на протяжении 457 лет. Только что стали известны новые факты о поджоге (а это, по данным полиции, был именно поджог).

У африканца были ключи от храма, так как он там работал в течение пяти лет волонтером, обязанным открывать и закрывать двери, присматривать за порядком. За это епархия обеспечивала ему кров и питание.

Пока неясны мотивы этого резонансного преступления. Сам виновный до сих пор не смог внятно объяснить свое поведение.

В день преступления он, как обычно, должен был запереть двери храма и отправиться к месту своего проживания. Однако он сперва совершил поджог в нескольких местах собора, а потом покинул место преступления.

По некоторым данным, уже известно, что руандиец еще ранее не скрывал своей злости на власти Франции, которые не желали продлевать ему документы на право пребывания в стране.

После сообщения о признании мигранта в своем преступлении крупные французские газеты вышли с заголовками «Шок!», «Сенсация!». До сих пор мало кто верил в такой поворот событий. Однако теперь это свершившийся факт, хотя следствию предстоит доказать все законным путем и довести дело до суда.

Согласно французскому законодательству, за такое преступление мигранту грозит 10 лет тюремного заключения и 150 тысяч евро штрафа.

Месть мигранта дорого обошлась Франции.

С другой стороны, наследник печальной славы Герострата будет помнить о пожаре нантского собора все 10 лет за решеткой - весь срок, который ему может назначить французский суд.

И всю оставшуюся жизнь.